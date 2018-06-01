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Новости

1 июня в ДНР пройдет акция "Ангелы" в память о погибших детях Донбасса

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07:36 01.06.2018

1 июня, в Международный день защиты детей, ОО «Молодая Республика» организовывает акцию по запуску «небесных фонариков» в память о погибших детях Донбасса.

В рамках данной акции во всех городах и районах Республики в небо будут выпущены «небесные фонарики», символизирующие души невинных жертв военного режима на нашей территории. Общественная организация призывает поддержать акцию граждан ЛНР, РФ, территории Донбасса, временно подконтрольные Украине, а также всех неравнодушных жителей планеты. «Донбасс сегодня»

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