1 июня в ДНР пройдет акция "Ангелы" в память о погибших детях Донбасса
07:36 01.06.2018
1 июня, в Международный день защиты детей, ОО «Молодая Республика» организовывает акцию по запуску «небесных фонариков» в память о погибших детях Донбасса. В рамках данной акции во всех городах и районах Республики в небо будут выпущены «небесные фонарики», символизирующие души невинных жертв военного режима на нашей территории. Общественная организация призывает поддержать акцию граждан ЛНР, РФ, территории Донбасса, временно подконтрольные Украине, а также всех неравнодушных жителей планеты. «Донбасс сегодня»
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