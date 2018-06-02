Германии предлагают разместить у себя ПРО США
08:50 02.06.2018 Источник: REGNUM
Американские военные обсудили со своими коллегами из Германии возможность установки американской системы противоракетной обороны THAAD на территории ФРГ, сообщает Reuters.
Представители минобороны США заявили, что никаких договоренностей по этому поводу достигнуто не было, однако система THAAD, по словам издания, помогла бы европейским союзникам по НАТО защититься от ракетных ударов со стороны Ирана или России. Предполагается, что при согласии немецкой стороны, система ПРО будет размещена на американкой военной базе в немецком городе Раммштайн.
Как сообщалось ранее, в 2017 году США заявили о возможном размещении системы THAAD в Южной Корее, что вызвало негативную реакцию со стороны Китая, России и КНДР. ИА REGNUM
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