Американцы задумали внести в свою экономику структурные изменения

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сторона ждет структурных изменений в экономике Китая, чтобы покончить с торговым дефицитом между двумя странами. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в субботу в Канаде в рамках подготовки к саммиту G7, который пройдет 8-9 июня.

"Хочу пояснить, речь идет не только об увеличении объемов закупки американских товаров, а о структурных изменениях", - цитирует Мнучина агентство Рейтер. Структурные изменения, которые позволят честно конкурировать компаниям двух стран, покончат с торговым дефицитом, уверен министр.