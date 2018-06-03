Американцы задумали внести в свою экономику структурные изменения
09:00 03.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская сторона ждет структурных изменений в экономике Китая, чтобы покончить с торговым дефицитом между двумя странами. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в субботу в Канаде в рамках подготовки к саммиту G7, который пройдет 8-9 июня.
"Хочу пояснить, речь идет не только об увеличении объемов закупки американских товаров, а о структурных изменениях", - цитирует Мнучина агентство Рейтер. Структурные изменения, которые позволят честно конкурировать компаниям двух стран, покончат с торговым дефицитом, уверен министр.
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