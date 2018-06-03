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Новости

НАТО собирается силами на случай "нападения со стороны России"

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10:50 03.06.2018 Источник: Газета.Ru

Руководство НАТО планирует повысить собственную готовность на случай «нападения со стороны России» за счет создания оперативного резерва из сил нескольких стран-союзников в количестве 30 тысяч человек, передает Die Welt со ссылкой на высокопоставленных дипломатов альянса.

По их словам, резервное соединение должно будет дополнять действующие NATO Response Force, в которых проходят службу около 20 тысяч человек. В распоряжение нового соединения планируется передать несколько сотен истребителей и кораблей.

С инициативой наращивания резервных сил на случай противостояния выступила американская сторона. Германия должна будет сыграть в организации новой единицы НАТО ведущую роль.

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