НАТО собирается силами на случай "нападения со стороны России"

10:50 Источник: Газета.Ru

Руководство НАТО планирует повысить собственную готовность на случай «нападения со стороны России» за счет создания оперативного резерва из сил нескольких стран-союзников в количестве 30 тысяч человек, передает Die Welt со ссылкой на высокопоставленных дипломатов альянса.

По их словам, резервное соединение должно будет дополнять действующие NATO Response Force, в которых проходят службу около 20 тысяч человек. В распоряжение нового соединения планируется передать несколько сотен истребителей и кораблей.

С инициативой наращивания резервных сил на случай противостояния выступила американская сторона. Германия должна будет сыграть в организации новой единицы НАТО ведущую роль.