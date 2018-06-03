Названо возможное точное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

17:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из отелей на небольшом острове Сентоса в Сингапуре, вероятно, станет местом проведения запланированной на 12 июня встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило в воскресенье агентство Киодо.

По данным его источников из числа организаторов, соответствующий выбор сделала американская сторона, однако Пхеньян пока не дал официального ответа на этот счет. Отмечается, что задержка, скорее всего, связана с необходимостью проверки самого места представителями КНДР, а также с достаточно медленно протекающей коммуникацией между Вашингтоном и Пхеньяном.

Именно на этом острове в гостинице "Капелла" на текущей неделе прошли консультации между заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома по вопросам оперативной деятельности Джо Хэгином и членом Госсовета КНДР Ким Чан Соном, который считается де-факто руководителем администрации Ким Чен Ына. Они обсуждали логистические вопросы, связанные с проведением встречи на высшем уровне.