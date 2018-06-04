Половина россиян не одобряет назначение Медведева главой правительства - опрос
10:20 04.06.2018 Источник: Ведомости
Каждый второй россиянин недоволен избранной Владимиром Путиным кандидатурой председателя правительства. Дмитрий Медведев стал для них олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер.
По данным проведенного в конце мая опроса «Левада-центра», 51% опрошенных не одобряет назначение Медведева главой правительства, одобряет 41%, оставшиеся 8% не определились с ответом. Результаты опроса фонда «Общественное мнение» дают другие цифры, но и среди респондентов ФОМа недовольных новым-старым премьером больше, чем довольных: отрицательно его переназначение оценили 45%, положительно – 39%, 16% затруднились с ответом.
Для сравнения: в мае 2012 г. назначение Медведева премьером положительно оценили 59% респондентов «Левада-центра», отрицательно – 25%, не определились – 16%. Ведомости
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