Материнский капитал можно будет тратить на кредиты
16:12 04.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Кабмин разрешил тратить материнский капитал на кредиты. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.
По словам премьер-министра, использовать маткапитал теперь можно на перекредитование, в том числе ипотечных займов, вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, новой возможностью смогут воспользоваться почти 2 миллиона семей. Говорит Москва
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