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Волгоградский губернатор хочет погрузить областной центр в детство

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14:00 05.06.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Губернатор Андрей Бочаров заявил о планах отдать центр Волгограда детям. По словам главы региона, «в городе должна появиться особая территория детства», которая будет включать в себя реконструированный городской детско-юношеский центр (ГДЮЦ), новый интерактивный музей истории России, восстановленную детскую железную дорогу.

Главной точкой определенной губернатором территории детства станет бывший кинотеатр «Победа», который Андрей Бочаров намерен после реконструкции превратить в областной Театр кукол. «Надо создать элементы, которые позволят узнавать наш Дом детства, наш кукольный театр, в любой точке мира», – заявил вчера глава региона членам областного градостроительного совета, заметив при этом, что «фасадные решения менять нельзя, необходима преемственность».
Как пояснили «НГ» в областной администрации, после обновления бывшего кинотеатра «Победа» в нем появятся большой и малый зрительные залы, артистические гримерки, универсальный зал для проведения массовых мероприятий и выставок: «Там же будут располагаться комнаты для кружковых занятий и детского творчества, склады для кукол, реквизита, декораций, костюмов, билетные кассы, гардероб, буфет, административно-хозяйственные помещения и прочее».
Согласно губернаторским планам, областной Театр кукол, венчающий собой «территорию детства» в Волгограде, откроется в 2021 году.

Андрей Серенко 

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