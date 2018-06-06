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США могут ввести санкции против стран, которые принимают авиарейсы из Ирана

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08:47 06.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

США могут ввести санкции против стран, аэропорты в которых принимают рейсы из Ирана. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. «Страны и компании по всему миру должны учитывать риски, связанные с обслуживанием самолетов, используемым Ираном для распространения терроризма по ближневосточному региону», — предупредила она. Манделкер призвала авиационные компании «сохранять бдительность».

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