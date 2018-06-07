Сенаторы хотят ограничить право президента США вводить пошлины
07:32 07.06.2018 Источник: Известия
Группа сенаторов конгресса США во главе с республиканцем Бобом Коркером (штат Теннеси) представили законопроект, ограничивающий право президента вводить таможенные пошлины и импортные ограничения против других государств. Об этом сообщают американские СМИ.
Согласно документу, глава государства сможет вводить торговые пошлины только при получении разрешения законодателей. Кроме того, речь идет не только о будущих ограничениях, но и обо всех подобных действиях в течение двух последних лет до принятия законопроекта.
Также отмечается, что президент должен будет представлять отчет о действиях по введению пошлин членам конгресса, которым будет отводиться 60 дней для принятия или отклонения предложенных шагов. Известия
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