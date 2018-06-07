Франция из-за разногласий с США не подпишет совместное заявление на саммите G7 - источник

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не подпишет совместное заявление стран Группы семи по итогам саммита G7 в Квебеке 8-9 июня, пока не будут преодолены разногласия с США. Об этом сообщил в четверг агентству Блумберг представитель администрации президента Франции, пожелавший остаться неназванным.По его данным, для того, чтобы французский президент был готов подписать совместное заявление, необходим прогресс по таким ключевым вопросам, как иранская ядерная сделка, введенные США таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, а также Парижское соглашение по климату.По мнению Макрона, другие страны Группы семи - Великобритания, Германия, Япония, Франция, Италия и Канада - должны совместно выступить против решения президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин.Президент Франции за два дня до саммита G7 в Квебеке прибыл с визитом в Канаду, где встретился с премьер- министром страны Джастином Трюдо. Французский и канадский лидеры высказались за использование "многостороннего подхода" в решении ключевых международных проблем. Трюдо при этом признал, что на предстоящем саммите ожидаются "трудные дискуссии" с Трампом из-за торговой конфронтации, начатой Вашингтоном с Европой, Канадой и другими внешнеторговыми партнерами.