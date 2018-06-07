0
0
396
Новости

Франция из-за разногласий с США не подпишет совместное заявление на саммите G7 - источник

Добавить в избранное

10:32 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не подпишет совместное заявление стран Группы семи по итогам саммита G7 в Квебеке 8-9 июня, пока не будут преодолены разногласия с США. Об этом сообщил в четверг агентству Блумберг представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, пожелавший остаться неназванным.

По его данным, для того, чтобы французский президент был готов подписать совместное заявление, необходим прогресс по таким ключевым вопросам, как иранская ядерная сделка, введенные США таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, а также Парижское соглашение по климату.

По мнению Макрона, другие страны Группы семи - Великобритания, Германия, Япония, Франция, Италия и Канада - должны совместно выступить против решения президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин.

Президент Франции за два дня до саммита G7 в Квебеке прибыл с визитом в Канаду, где встретился с премьер- министром страны Джастином Трюдо. Французский и канадский лидеры высказались за использование "многостороннего подхода" в решении ключевых международных проблем. Трюдо при этом признал, что на предстоящем саммите ожидаются "трудные дискуссии" с Трампом из-за торговой конфронтации, начатой Вашингтоном с Европой, Канадой и другими внешнеторговыми партнерами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 07.06.2018
Россиянам могут дать выходной для прохождения диспансеризации
0
57
11:00 07.06.2018
Образ жизни молодежи является угрозой для пенсионной системы - ЦБ РФ
0
139
10:20 07.06.2018
За сутки на Дальнем Востоке сгорело свыше 10 тысяч гектаров леса
0
326
10:05 07.06.2018
Макрон получил крупные коммерческие льготы в ходе предвыборной кампании - радиостанция
0
337
10:00 07.06.2018
Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции в РФ выше 4%
0
392
09:32 07.06.2018
Тибетских монахов отправят на тренинги "твердой гражданской позиции"
0
514
09:20 07.06.2018
Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году - CNN
0
471
09:05 07.06.2018
Меркель призвала страны ЕС проявить настойчивость в "меняющемся мире"
0
664
09:00 07.06.2018
Сегодня пройдет "Прямая линия с Владимиром Путиным"
0
448
08:32 07.06.2018
Military Watch назвал современную угрозу для авианосцев
0
805

Возврат к списку