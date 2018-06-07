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Новости

Президент РФ: Обвинения - это способ сдерживания России, как и пресловутые санкции

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13:15 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" Владимир Путин ответил на вопрос об отношениях России и Запада, об обвинениях в адрес России:

"Могу повторить, что это способ сдерживания России, как и пресловутые санкции. Обвинения - это база для применения сдерживающих мер в отношении РФ. Они видят в РФ угрозу, конкурента. Мне кажется, это ошибочная политика. Нужно налаживать конструктивное взаимодействие, тогда будет позитивный эффект в мировой экономики. Многие говорят, что с нами надо выстраивать нормальные отношения.

Когда закончится период деградации в отношениях России и Запада? Не могу назвать конкретных сроков, но назову условия. Для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы во всех сферах, мы стремимся к компромиссам. Партнеры должны убедиться, что их меры вредны для всех и с интересами РФ нужно считаться.".

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