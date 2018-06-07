Президент РФ: Обвинения - это способ сдерживания России, как и пресловутые санкции
13:15 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" Владимир Путин ответил на вопрос об отношениях России и Запада, об обвинениях в адрес России:
"Могу повторить, что это способ сдерживания России, как и пресловутые санкции. Обвинения - это база для применения сдерживающих мер в отношении РФ. Они видят в РФ угрозу, конкурента. Мне кажется, это ошибочная политика. Нужно налаживать конструктивное взаимодействие, тогда будет позитивный эффект в мировой экономики. Многие говорят, что с нами надо выстраивать нормальные отношения.
Когда закончится период деградации в отношениях России и Запада? Не могу назвать конкретных сроков, но назову условия. Для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы во всех сферах, мы стремимся к компромиссам. Партнеры должны убедиться, что их меры вредны для всех и с интересами РФ нужно считаться.".
Новости
- 14:00 07.06.2018
- Президент считает, что отправить Мутко на пенсию невозможно
- 13:50 07.06.2018
- Спецслужбы должны использовать современные средства борьбы, не ограничивая свободу в Интернете, уверен президент
- 13:45 07.06.2018
- Наступление ВСУ на Донбасс во время ЧМ будет иметь серьезные последствия - Путин
- 13:40 07.06.2018
- Путин: Если бы против Скрипалей применили боевое отравляющее вещество, они бы погибли на месте
- 13:35 07.06.2018
- На Урале решили заказать для патриарха Кирилла вертолеты, чтобы никого не раздражать кортежами
- 13:30 07.06.2018
- Наши партнеры думали, что контрпродуктивная политика США их не коснется - Путин
- 13:25 07.06.2018
- Путин ответил на вопрос о возможности Третьей мировой войны
- 13:20 07.06.2018
- В Приморье завершил работу юбилейный "Дальневосточный Медиасаммит"
- 13:10 07.06.2018
- Президент высказался по поводу наделения участками земли многодетных семей
- 13:00 07.06.2018
- Путин ничего не знает о традиции амнистии после вступления президента в должность
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать