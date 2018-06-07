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Путин рассказал, что делает, когда не знает, что делать

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14:20 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" Владимир Путин ответил на ряд обращенных к нему вопросов:

"Вопрос, что делает Путин, когда не знает, что делать

Есть правило у водителей - не уверен, не обгоняй. Цена ошибка велика у тех, кто занимается моим видом деятельности. Поэтому я стараюсь найти решение.

Вопрос, смеялся ли над собой: 

Да, часто.

Вопрос об удачной шутке:

Одно немецкое издание написало, что Трамп толкает Европу в руки Путину. Если совместить с тем, что РФ повлияла на выборы США, получается, что Трамп подарил нам Европу.

Есть ли вопрос, на который нет ответа: 

Если у меня нет ответа, я стараюсь его найти вместе с коллегами.

Совет отца Путина:

Не врать.

Когда поверил в Бога:

Это интимный вопрос. Трудно говорить об этом на публику. На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе, только в разное время начинают это понимать, как например, во время ВОВ.".

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