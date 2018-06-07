Путин рассказал, что делает, когда не знает, что делать
14:20 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" Владимир Путин ответил на ряд обращенных к нему вопросов:
"Вопрос, что делает Путин, когда не знает, что делать:
Есть правило у водителей - не уверен, не обгоняй. Цена ошибка велика у тех, кто занимается моим видом деятельности. Поэтому я стараюсь найти решение.
Вопрос, смеялся ли над собой:
Да, часто.
Вопрос об удачной шутке:
Одно немецкое издание написало, что Трамп толкает Европу в руки Путину. Если совместить с тем, что РФ повлияла на выборы США, получается, что Трамп подарил нам Европу.
Есть ли вопрос, на который нет ответа:
Если у меня нет ответа, я стараюсь его найти вместе с коллегами.
Совет отца Путина:
Не врать.
Когда поверил в Бога:
Это интимный вопрос. Трудно говорить об этом на публику. На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе, только в разное время начинают это понимать, как например, во время ВОВ.".
Новости
- 15:25 07.06.2018
- Путин рассказал про представленные в Послании системы вооружений
- 15:15 07.06.2018
- Путин: Нужно либерализовать все, что связано с приобретением российского гражданства
- 15:00 07.06.2018
- Своей криптовалюты у России не может быть по определению - Путин
- 14:50 07.06.2018
- Президент рассказал о субсидировании ипотеки для многодетных семей
- 14:35 07.06.2018
- Путин обещал реагировать на все просьбы обманутых дольщиков
- 14:05 07.06.2018
- В Подмосковье началась подготовка к выборам губернатора
- 14:00 07.06.2018
- Президент считает, что отправить Мутко на пенсию невозможно
- 13:50 07.06.2018
- Спецслужбы должны использовать современные средства борьбы, не ограничивая свободу в Интернете, уверен президент
- 13:45 07.06.2018
- Наступление ВСУ на Донбасс во время ЧМ будет иметь серьезные последствия - Путин
- 13:40 07.06.2018
- Путин: Если бы против Скрипалей применили боевое отравляющее вещество, они бы погибли на месте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать