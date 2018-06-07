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Новости

Своей криптовалюты у России не может быть по определению - Путин

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15:00 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" Владимир Путин ответил на вопрос о криптовалюте:

"Своей криптовалюты у России не может быть по определению, как и в любой другой стране. Такая валюта выходит за национальные рамки. Мы относимся к этому аккуратно. В большинстве стран это не средство расчетов. В Японии что-то такое применяется, в других странах это не работает. ЦБ считает, что рассчитываться, накапливать криптовалюту нельзя, она ничем не обеспечена. Тем не менее, такое явление есть, развивается, мы должны внимательно смотреть и анализировать, понять, как мы на каком-то этапе можем участвовать в этом процессе".

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