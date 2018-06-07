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СБУ нашла у Вышинского предмет "похожий на пистолет" и 200 тыс долл

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20:00 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что изъяла из банковской ячейки главреда "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского договор на оказание услуг с МИА "Россия сегодня", более 200 тысяч долларов и "похожий на пистолет" предмет.

"В ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя так называемого "РИА Новости Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более двухсот тысяч долларов США, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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