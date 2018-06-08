Путин: Правительство РФ решило обнулить НДС на перевозки на Дальний Восток

07:36 Источник: РОСБАЛТ

Правительство РФ приняло решение об обнулении НДС на перевозки пассажиров на Дальний Восток. Об этом заявил президент РФв ходя прямой линии.

«Решение вчера или позавчера было принято правительством. А именно — обнуление НДС на эти перевозки. Это важный шаг к снижению стоимости билетов. Посмотрим, как это будет работать», — сказал Путин.