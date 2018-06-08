Зюганов предложил изменить Конституцию и ограничить власть президента

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КПРФсчитает, что Конституцию России необходимо изменить и ограничить власть президента Государственным советом."Надо менять эту Конституцию и вводить систему власти, которая максимально сбалансирована. Президент, его власть должна быть, прежде всего, ограничена Государственным советом", - сказал он в пятницу журналистам.Зюганов пояснил, что Госсовет должен быть органом, в котором работают "самые выдающиеся представители и разумные люди", тогда как сейчас в него входят в основном "губернаторы и члены правительства"."Любой крупный вопрос, который выносится на обсуждение законодателей, в первую очередь должен быть обсужден Государственным советом", - отметил он.