0
0
390
Новости

Зюганов предложил изменить Конституцию и ограничить власть президента

Добавить в избранное

15:12 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Конституцию России необходимо изменить и ограничить власть президента Государственным советом.

"Надо менять эту Конституцию и вводить систему власти, которая максимально сбалансирована. Президент, его власть должна быть, прежде всего, ограничена Государственным советом", - сказал он в пятницу журналистам.

Зюганов пояснил, что Госсовет должен быть органом, в котором работают "самые выдающиеся представители и разумные люди", тогда как сейчас в него входят в основном "губернаторы и члены правительства".

"Любой крупный вопрос, который выносится на обсуждение законодателей, в первую очередь должен быть обсужден Государственным советом", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 08.06.2018
Долг Белоруссии РФ по госкредитам составляет около $7,5 млрд
0
99
16:00 08.06.2018
Инсценировка убийства Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ - генсек НАТО
0
179
15:32 08.06.2018
Трамп заявил, что Россию должны снова принять в G8 - Bloomberg
0
400
15:00 08.06.2018
Мужчина открыл стрельбу у гимназии в Челябинске, так как дети играли у его гаража
0
345
14:32 08.06.2018
Саранча угрожает шести районам Калмыкии
0
433
14:12 08.06.2018
Все решения о выплатах $ 50 млрд экс-акционерам ЮКОСа отменены - центр правовой защиты
0
569
14:00 08.06.2018
Путин получил орден Дружбы КНР
0
460
13:32 08.06.2018
Парубий пожаловался, что на Украине плохо рассматриваются дела против коррупционеров
0
598
13:20 08.06.2018
Лисы "осваивают" Москву
0
576
13:05 08.06.2018
Роман о роли ЦРУ в распространении "Доктора Живаго" выйдет в 12 странах
0
561

Возврат к списку