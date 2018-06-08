Минэнерго направило нефтяникам нормативы об объемах продаж топлива на бирже
19:01 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэнерго России направило нефтяным компаниям нормативы о дополнительных объемах продаж топлива на биржевых торгах, сообщил в эфире телеканала РБК замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
"Всем компаниям спущены нормативы, сколько они должны дополнительно дать объемов на биржу для того, чтобы обеспечить достаточность предложения. Эта работа сейчас ведется в ежедневном режиме. Как такового дефицита топлива нет", - сказал он.
Новости
- 18:35 08.06.2018
- СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
- 18:23 08.06.2018
- Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу нет
- 18:16 08.06.2018
- Туск: Саммит G7 не будет простым из-за США
- 17:40 08.06.2018
- Италия рассмотрит возможности наложения вето на продление антироссийских санкций
- 17:12 08.06.2018
- ВС РФ смягчил приговор участникам хищений на космодроме Восточный
- 17:00 08.06.2018
- Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост
- 16:32 08.06.2018
- Мужчину, необыкновенно похожего на Ким Чен Ына, задержали в Сингапуре
- 16:12 08.06.2018
- Долг Белоруссии РФ по госкредитам составляет около $7,5 млрд
- 16:00 08.06.2018
- Инсценировка убийства Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ - генсек НАТО
- 15:32 08.06.2018
- Трамп заявил, что Россию должны снова принять в G8 - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать