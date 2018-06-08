Минэнерго направило нефтяникам нормативы об объемах продаж топлива на бирже

19:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго России направило нефтяным компаниям нормативы о дополнительных объемах продаж топлива на биржевых торгах, сообщил в эфире телеканала РБК замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Всем компаниям спущены нормативы, сколько они должны дополнительно дать объемов на биржу для того, чтобы обеспечить достаточность предложения. Эта работа сейчас ведется в ежедневном режиме. Как такового дефицита топлива нет", - сказал он.