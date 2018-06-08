Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в G8
20:13 08.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что России необходимо предложить собственные условия для возвращения в формат G8: отмену санкций и уважение российских интересов.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что членство России в G8 должно быть возобновлено, его мнение поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении французского президента Эмманюэля Макрона, для Франции предложение Трампа о возвращении России в G8 "не представляется последовательным". Как заявил представитель канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Канада продолжает выступать против возобновления членства России в G8.
"А оно нам надо? Убежден, что нам не нужно бросаться на каждую реплику про "неплохо бы вернуть Россию, если она…" и т.п., а предложить собственные условия для возвращения: отмена санкций и уважение интересов. Иначе это будет бессмысленной тратой времени ради очередных амбиций и тщеславия западников", - написал Косачев в пятницу в Facebook.
Сенатор отметил, что Россия гораздо больше нужна G8, чем G8 - России: как переговорная площадка и инструмент сплочения рядов стран Запада. Он подчеркнул, что "у России точно нет такой мечты, как, например, у украинского руководства - почаще "светиться" рядом с самыми богатыми и влиятельными".
По словам сенатора, говорить нужно на равных и по существу, а все остальное - это "игры словами". "Трамп сейчас выглядит, скорее, эксцентриком, чем выразителем общего мнения G8. И сама его идея с Россией может быть его банальной "маленькой местью" остальным участникам встречи, грозившим принять совместное заявление без него", - предположил он, предложив "не впадать в эйфорию от очередного словесного "зигзага" Трампа.
В пятницу в канадском курортном городке Ла Мальбе (провинция Квебек) открывается саммит G7.
Новости
- 20:33 08.06.2018
- Роскомнадзор снял блокировку с семи миллионов IP-адресов
- 19:48 08.06.2018
- Боец Джефф Монсон начал процедуру отказа от гражданства США
- 19:35 08.06.2018
- Скончался актер, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
- 19:01 08.06.2018
- Минэнерго направило нефтяникам нормативы об объемах продаж топлива на бирже
- 18:35 08.06.2018
- СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
- 18:23 08.06.2018
- Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу нет
- 18:16 08.06.2018
- Туск: Саммит G7 не будет простым из-за США
- 17:40 08.06.2018
- Италия рассмотрит возможности наложения вето на продление антироссийских санкций
- 17:12 08.06.2018
- ВС РФ смягчил приговор участникам хищений на космодроме Восточный
- 17:00 08.06.2018
- Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать