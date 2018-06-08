Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в G8

20:13 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что России необходимо предложить собственные условия для возвращения в формат G8: отмену санкций и уважение российских интересов.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что членство России в G8 должно быть возобновлено, его мнение поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении французского президента Эмманюэля Макрона, для Франции предложение Трампа о возвращении России в G8 "не представляется последовательным". Как заявил представитель канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Канада продолжает выступать против возобновления членства России в G8.

"А оно нам надо? Убежден, что нам не нужно бросаться на каждую реплику про "неплохо бы вернуть Россию, если она…" и т.п., а предложить собственные условия для возвращения: отмена санкций и уважение интересов. Иначе это будет бессмысленной тратой времени ради очередных амбиций и тщеславия западников", - написал Косачев в пятницу в Facebook.

Сенатор отметил, что Россия гораздо больше нужна G8, чем G8 - России: как переговорная площадка и инструмент сплочения рядов стран Запада. Он подчеркнул, что "у России точно нет такой мечты, как, например, у украинского руководства - почаще "светиться" рядом с самыми богатыми и влиятельными".

По словам сенатора, говорить нужно на равных и по существу, а все остальное - это "игры словами". "Трамп сейчас выглядит, скорее, эксцентриком, чем выразителем общего мнения G8. И сама его идея с Россией может быть его банальной "маленькой местью" остальным участникам встречи, грозившим принять совместное заявление без него", - предположил он, предложив "не впадать в эйфорию от очередного словесного "зигзага" Трампа.

В пятницу в канадском курортном городке Ла Мальбе (провинция Квебек) открывается саммит G7.