Порошенко уверен, что "Северного потока-2" не будет - СМИ
09:05 09.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Порошенко заявил, что «Северный поток - 2» построен не будет. Слова президента Украины передаёт издание «Гордон».
«Я считаю, что «Северный поток -2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Ведь его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить», — сказал Пётр Порошенко во время встречи со студентами киевского университета. Также он назвал проект строительства «политиканским».
По словам Порошенко, появление газопровода принесёт Украине убытки в размере $3 млрд. Такую сумму украинские власти тратят на оборону страны, подчеркнул президент. Говорит Москва
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