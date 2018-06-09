0
0
200
Новости

Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом

Добавить в избранное

19:36 09.06.2018 Источник: НГ-Online

Василий Уткин присоединится к команде Первого на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в качестве телевизионного комментатора.

Первый канал покажет все матчи Чемпионата мира, а 27 из них – в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием главных фаворитов турнира – Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины!

Также Первый канал предложит российским болельщикам уникальный показ всех 64 матчей Чемпионата мира в рамках спецпроекта на официальном сайте Первого, в эксклюзивном мобильном приложении Первого, а также в приложении Smart TV в формате сверхвысокой четкости 4K.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:13 09.06.2018
"Большая семерка" достигла соглашения по торговле
0
338
18:34 09.06.2018
Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений по поставкам молока
0
402
18:11 09.06.2018
Трамп рассказал о своих чувствах перед встречей с Ким Чен Ыном
0
454
17:40 09.06.2018
Трамп заявил, что возвращение России в "восьмерку" было бы полезным
0
518
17:12 09.06.2018
Порошенко не сомневается, что над Севастополем будет поднят флаг Украины
0
625
17:00 09.06.2018
Отменено постановление о возбуждении дела против студента МГУ
0
589
16:32 09.06.2018
Путин заявил Порошенко о необходимости немедленно освободить арестованных на Украине российских журналистов
0
806
16:12 09.06.2018
ФСИН просит продлить Навальному испытательный срок
0
667
16:00 09.06.2018
Абрамович не стал продавать "Челси" самому богатому человеку Британии
0
763
15:32 09.06.2018
Путин и Порошенко провели телефонный разговор
0
934

Возврат к списку