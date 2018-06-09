Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом
19:36 09.06.2018 Источник: НГ-Online
Василий Уткин присоединится к команде Первого на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в качестве телевизионного комментатора.
Первый канал покажет все матчи Чемпионата мира, а 27 из них – в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием главных фаворитов турнира – Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины!
Также Первый канал предложит российским болельщикам уникальный показ всех 64 матчей Чемпионата мира в рамках спецпроекта на официальном сайте Первого, в эксклюзивном мобильном приложении Первого, а также в приложении Smart TV в формате сверхвысокой четкости 4K.
Вера Цветкова
Новости
- 19:13 09.06.2018
- "Большая семерка" достигла соглашения по торговле
- 18:34 09.06.2018
- Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений по поставкам молока
- 18:11 09.06.2018
- Трамп рассказал о своих чувствах перед встречей с Ким Чен Ыном
- 17:40 09.06.2018
- Трамп заявил, что возвращение России в "восьмерку" было бы полезным
- 17:12 09.06.2018
- Порошенко не сомневается, что над Севастополем будет поднят флаг Украины
- 17:00 09.06.2018
- Отменено постановление о возбуждении дела против студента МГУ
- 16:32 09.06.2018
- Путин заявил Порошенко о необходимости немедленно освободить арестованных на Украине российских журналистов
- 16:12 09.06.2018
- ФСИН просит продлить Навальному испытательный срок
- 16:00 09.06.2018
- Абрамович не стал продавать "Челси" самому богатому человеку Британии
- 15:32 09.06.2018
- Путин и Порошенко провели телефонный разговор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать