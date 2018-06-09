Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом

19:36 Источник: НГ-Online

Василий Уткин присоединится к команде Первого на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в качестве телевизионного комментатора.

Первый канал покажет все матчи Чемпионата мира, а 27 из них – в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием главных фаворитов турнира – Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины!

Также Первый канал предложит российским болельщикам уникальный показ всех 64 матчей Чемпионата мира в рамках спецпроекта на официальном сайте Первого, в эксклюзивном мобильном приложении Первого, а также в приложении Smart TV в формате сверхвысокой четкости 4K.

Вера Цветкова