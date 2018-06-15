Таяние льдов Антарктиды ускорилось в три раза за последние пять лет
08:46 15.06.2018 Источник: MIGnews
Таяние льдов Антарктиды нарастает с большой скоростью и ускорилось в три раза за последние пять лет. Об этом в четверг, 14 июня сообщает New York Times со ссылкой на доклад международной команды ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Согласно исследованию ученых, таяние повысило мировой уровень моря почти на сантиметр с начала 1990-х годов, что может в конечном итоге представлять опасность для береговых линий от тихоокеанских островов до Флориды.
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