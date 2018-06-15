Таяние льдов Антарктиды ускорилось в три раза за последние пять лет

08:46 Источник: MIGnews

Таяние льдов Антарктиды нарастает с большой скоростью и ускорилось в три раза за последние пять лет. Об этом в четверг, 14 июня сообщает New York Times со ссылкой на доклад международной команды ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Согласно исследованию ученых, таяние повысило мировой уровень моря почти на сантиметр с начала 1990-х годов, что может в конечном итоге представлять опасность для береговых линий от тихоокеанских островов до Флориды.