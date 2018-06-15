Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор историку Юрию Дмитриеву
09:32 15.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор историку, руководителю карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву. К возбужденному в отношении него уголовному делу о детской порнографии суд также приобщил результаты обследования его приемной дочери. Об этом 14 июня сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
По словам Ануфриева, приемную дочь Дмитриева направили на психиатрическую экспертизу, где та под давлением заявила, что расстроена и опозорена оправдательным приговором. Это явилось одной из причин его отмены.
Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Его обвиняли по нескольким статьям: развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; незаконный оборот оружия и его основных частей.
В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по первым двум статьям и признал его виновным в незаконном хранении оружия. Тогда экспертиза не нашла порнографии в снимках приемной дочери Дмитриева - историк фотографировал дочь по указанию службы опеки для контроля над состоянием ее здоровья.
По мнению адвоката, приговор первой инстанции говорит о высоком профессионализме городского суда и "это решение останется в истории".
"Мой прогноз насчет того, что будет придумана новая мерзость, оправдался на 100%. Но ее по-подлому оставили на самую последнюю стадию. Я не ожидал, что это будет сделано так иезуитски", - цитирует Ануфриева издание "Петрозаводск говорит".
Верховный суд Карелии направил дело на повторное рассмотрение в Петрозаводский городской суд, удовлетворив, таким образом, жалобы как следствия (на решение в части детской порнографии), так и адвоката (на приговор за хранение оружия). Русская служба Би-би-си
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