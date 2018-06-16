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Японская принцесса прилетит в РФ, чтобы поддержать команду на ЧМ-2018

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13:15 16.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель японского императорского дома впервые за последние 102 года посетит Россию с визитом, приуроченным к проходящему сейчас чемпионату мира по футболу. Принцесса Хисако Такамадо, сообщает в субботу информационное агентство Киодо, 18 июня отправится в Саранск, где будет 19 июня болеть за сборную своей страны во время матча с командой Колумбии.

21 июня принцесса Хисако, как почетный председатель Японской ассоциации футбола, посетит в Казани тренировочную базу национальной сборной. Затем 23 июня в Екатеринбурге она будет наблюдать за ее противостоянием с командой Сенегала. Принцесса также примет в России участие в мероприятиях, связанных со стрельбой из лука в японском стиле.

 

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