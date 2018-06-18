Три страны ОПЕК могут наложить вето на предложение об увеличении нефтедобычи
09:00 18.06.2018 Источник: Известия
Представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили призвал страны-участницы соглашения о сокращении нефтедобычи выступить против предложения России и Саудовской Аравии об увеличении объемов добычи «черного золота». Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Рынок хорошо обеспечен, и ОПЕК должна придерживаться решения (о сокращении нефтедобычи) до конца года. Я уверен, что многие другие члены ОПЕК имеют такое же мнение», — заявил представитель исламской республики.
Кроме того, Ардебили отметил, что помимо Ирана на российско-саудовское предложение готовы наложить вето Венесуэла и Ирак. Известия
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