Киев создаст в ЕС группу по противодействию "Северному потоку-2" - Порошенко
12:05 18.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев создает в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство «Северного потока-2». «Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их делать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условием участия является остановка "Северного потока-2"»,— написал он в Medium.
Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» «абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины». По его словам, запуск газопровода лишит украинского бюджета $3 млрд. Он добавил, что США «также решительно настроены», а против их санкций «никто не пойдет». Кто войдет в эту группу и какие инструменты для противодействия строительству «Северного потока-2», господин Порошенко не уточнил. Коммерсантъ
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