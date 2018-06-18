Минтранс намерен разрешить фото- и видеосъемку в метро
13:05 18.06.2018 Источник: Известия
Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном с учетом поступивших в ведомство комментариев и замечаний. Теперь в подземках предлагается официально позволить вести фото- и видеосъемку. Она будет разрешена «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации.
Это обусловлено тем, что в метрополитенах разных городов установлены свои правила. При этом предлагается обозначить и ряд запретов, среди которых курение электронных сигарет. Известия
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