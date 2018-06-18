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Жители Ньюарка в США пригласили на свадьбу павлина

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13:32 18.06.2018 Источник: Газета.Ru

Павлина, которого хозяйке не разрешили взять на борт самолета как средство от стресса, пригласили на свадьбу в США, сообщает Fox News.

Павлин по имени Декстер принадлежит художнице Вентико из Бруклина. В январе 2018 года ей не разрешили пронести павлина на борт самолета, хотя, по словам женщины, питомец был нужен ей в качестве «эмоциональной поддержки».

После того, как история о не пропущенном в самолет павлине стала популярной в соцсетях, пара из Ньюарка пригласила Декстера на свою свадьбу, проходившую в городском симфоническом зале.  Газета.Ru

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