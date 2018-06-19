Меркель приняла ультиматум Зеехофера

11:32 Источник: Эхо Москвы

Канцлер Германииприняла ультиматум главы МВД. До конца июня канцлер должна заключить соглашение с другими странами Евросоюза об общих принципах приёма беженцев. Консультации с партнёрами по ЕС необходимы, иначе могут возникнуть проблемы, считает Меркель.Меркель предостерегла главу МВД от односторонних шагов в борьбе с нелегальной миграцией. Ранее Зеехофер пригрозил в одностороннем порядке выпустить министерский приказ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища на территории Германии.