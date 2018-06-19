0
0
627
Новости

Меркель приняла ультиматум Зеехофера

Добавить в избранное

11:32 19.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум главы МВД Хорста Зеехофера. До конца июня канцлер должна заключить соглашение с другими странами Евросоюза об общих принципах приёма беженцев. Консультации с партнёрами по ЕС необходимы, иначе могут возникнуть проблемы, считает Меркель.

Меркель предостерегла главу МВД от односторонних шагов в борьбе с нелегальной миграцией. Ранее Зеехофер пригрозил в одностороннем порядке выпустить министерский приказ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища на территории Германии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 19.06.2018
В Семейный кодекс Туркмении включили запрет на многоженство
0
1
13:00 19.06.2018
Японская принцесса прилетела в Саранск
0
92
12:32 19.06.2018
Могерини заявила о необходимости миграции
0
254
12:20 19.06.2018
Курс доллара на московской бирже превысил 64 рубля
0
289
12:05 19.06.2018
Турция покупает у России С-400, этот вопрос закрыт - Чавушоглу
0
409
12:00 19.06.2018
57% россиян выступают за полномасштабные перемены в стране - опрос
0
572
11:12 19.06.2018
В Москве задержали Сергея Митрохина
0
905
11:05 19.06.2018
В США за сутки убили двух рэперов
0
553
11:00 19.06.2018
Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче с Египтом
0
417
10:32 19.06.2018
Кравчук назвал причину, по которой Россия отдаст Крым Украине
0
1115

Возврат к списку