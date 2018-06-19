Один человек погиб в результате взрыва на корабле ВМС Южной Кореи
14:12 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере один человек погиб во вторник утром в результате взрыва на фрегате "Масан" военно- морских сил Южной Кореи. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".
По его информации, инцидент произошел в 12:20 по местному времени (06:20 мск), когда корабль находился у побережья города Тхонъён. По предварительным данным, взрыв прогремел, когда 21-летний военнослужащий перезаряжал орудие при подготовке к учебным стрельбищам. Молодой человек был доставлен в больницу на вертолете, где позднее скончался от полученных травм.
Расследование инцидента начнется, как только корабль прибудет в порт города Чханвон.
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