Один человек погиб в результате взрыва на корабле ВМС Южной Кореи

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере один человек погиб во вторник утром в результате взрыва на фрегате "Масан" военно- морских сил Южной Кореи. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".По его информации, инцидент произошел в 12:20 по местному времени (06:20 мск), когда корабль находился у побережья города Тхонъён. По предварительным данным, взрыв прогремел, когда 21-летний военнослужащий перезаряжал орудие при подготовке к учебным стрельбищам. Молодой человек был доставлен в больницу на вертолете, где позднее скончался от полученных травм.Расследование инцидента начнется, как только корабль прибудет в порт города Чханвон.