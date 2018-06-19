Сборная Японии победила команду Колумбии на матче ЧМ-2018 в Саранске
17:25 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Японии победила команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы H прошла в Саранске и собрала 40 842 зрителя.
На третьей минуте матча Карлос Санчес сыграл рукой, преграждая путь мячу в пустые ворота, и получил прямую красную карточку. Пенальти реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава. На 39-й минуте Хуан Кинтеро сравнял счет. Юя Осако на 73-й минуте принес японцам победу.
Сборная Японии впервые победили команду Колумбии. В предыдущих трех матчах колумбийцы дважды выиграли, один матч завершился вничью. Кроме того, впервые на чемпионатах мира азиатская команда смогла победить сборную из Южной Америки. В 17 матчах представители Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) одержали 14 побед, три матча завершились вничью.
Сборная Японии вышла в лидеры группы, заработав три очка. Позднее во вторник в Москве на стадионе "Спартак" свой матч в группе H проведут команды Польши и Сенегала.
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