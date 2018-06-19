Робби Уильямс: На открытии ЧМ по футболу в Москве я справился на 99%

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский певец Робби Уильямс, выступавший на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, объяснил, что, ткнув средний палец в камеру во время выступления, он хотел показать, что до начала матча открытия осталась одна минута. Об этом он рассказал в эфире британского телеканала ITV на шоу This Morning.

Уильямс выступил на церемонии открытия чемпионата мира в России, которая прошла в четверг. Во время своего выступления он показал средний палец в камеру.

"Я просто показал, что до начала игры - одна минута, - объяснил британский артист. Понимаете, я не доверяю сам себе, я понятия не имею, что я могу выкинуть в любой момент. Наш план состоял в том, что я должен был хорошо спеть и не облажаться, - добавил артист. - На 99% я справился и выполнил наш план. Просто иногда во мне происходит блокировка здравого смысла и что-нибудь происходит, а через пять минут я спрашиваю себя: "Я только что сделал это, на самом деле?, - сказал певец.