22 июня отменят развлекательные программы на радио и телевидении
08:31 20.06.2018
Роскомнадзор напомнил редакциям теле- и радиоканалов, а также вещателям, что в соответствии с указом президента РФ от 08.06.1996 № 857 «О Дне памяти и скорби» 22 июня на территории всей страны на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня. «К развлекательным относятся те программы, основными признаками которых являются сочетание юмора, азарта, лёгкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта. К ним относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое», – пояснил «Роскомнадзор».
Вера Цветкова
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