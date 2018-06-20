22 июня отменят развлекательные программы на радио и телевидении

08:31

Роскомнадзор напомнил редакциям теле- и радиоканалов, а также вещателям, что в соответствии с указом президента РФ от 08.06.1996 № 857 «О Дне памяти и скорби» 22 июня на территории всей страны на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня. «К развлекательным относятся те программы, основными признаками которых являются сочетание юмора, азарта, лёгкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта. К ним относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое», – пояснил «Роскомнадзор».

Вера Цветкова