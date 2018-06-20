National Interest рассказал, что ждет американские авианосцы при приближении к Калининграду
11:00 20.06.2018 Источник: Газета.Ru
Авторы издания National Interest пришли к выводу, что американские авианосцы класса «Нимиц» и «Форд» слишком громоздкие для выполнения боевых задач в Балтийском море и, следовательно, будут уязвимы в случае приближения к Калининграду.
По данным издания, американские авианосцы имеют ограничения на предполагаемом европейском театре военных действий. Наибольшую угрозу для них представляют противолодочные крылатые ракеты, которые базируются на берегу, а также находятся в море.
Также угрозу американским кораблям представляют российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», способные наносить точные удары по любой цели от берегов Калининградской области до шведского побережья.
Ранее издание National Interest заявило, что Су-35 может «секретным способом» сбить F-22. Газета.Ru
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