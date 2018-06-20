Михаил Мень назначен аудитором Счетной палаты
13:32 20.06.2018 Источник: RNS
Совет федерации утвердил экс-главу Минстроя Михаила Меня аудитором Счетной палаты России. «За» его кандидатуру проголосовало 148 человек, 1 высказался «против».
«Мень назначен на должность аудитором Счетной палаты РФ», — сказала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. RNS
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