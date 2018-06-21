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Ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий - ВС РФ

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13:32 21.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Помехи для пешеходов или ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий. Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда. Митинг считается согласованным, если власти за три дня не предложили изменить формат. При этом отказать в проведении акции могут только, если заявка подана лицом, не имеющим на это права, а также в том случае, если на указанном месте массовые акции запрещены.

Верховный суд считает, что административный арест нарушителям правил митингов допустим в исключительных случаях, а назначаемые гражданам штрафы могут быть ниже предусмотренных соответствующей статьей Административного кодекса.

Верховный суд разъясняет очевидные вещи, однако чиновники делают все, чтобы проведение публичных акций было невозможным, — сказал «Эху» юрист ФБК Иван Жданов.

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