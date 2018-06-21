Кикабидзе объяснил свое высказывание о СССР
17:40 21.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва» объяснил своё заявление о ненависти к СССР. Ранее Кикабидзе рассказал Deutsche Welle о нелюбви к гербу Советского Союза. Слова грузинского актёра вызвали широкий общественный резонанс.
Он уточнил, что в интервью Deutsche Welle говорил именно о нелюбви к гербу СССР, а не к людям.
«Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чём тут люди, живущие в СССР».
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