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Новости

Кикабидзе объяснил свое высказывание о СССР

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17:40 21.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва» объяснил своё заявление о ненависти к СССР. Ранее Кикабидзе рассказал Deutsche Welle о нелюбви к гербу Советского Союза. Слова грузинского актёра вызвали широкий общественный резонанс.

Он уточнил, что в интервью Deutsche Welle говорил именно о нелюбви к гербу СССР, а не к людям.

«Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чём тут люди, живущие в СССР».

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