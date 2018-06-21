Мэй: Мы продолжим быть в первых рядах тех, кто выступает против злонамеренной деятельности России

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания выступает за поддержание регулярного и конструктивного диалога между НАТО и Россией. Об этом в четверг заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на совместной пресс- конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне.

"Мы продолжим находиться в передних рядах тех, кто выступает против злонамеренной деятельности России и нарушения международной системы, основанной на нормах права. Мы остаемся приверженными подходу НАТО к сдерживанию и обороне, подкрепленному регулярным и конструктивным диалогом с Россией", - сказала она.