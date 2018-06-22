Мун Чжэ Ин: Новая восточная политика Путина провозглашает наступление евразийской эпохи
08:47 22.06.2018
Новая восточная политика президента России Владимира Путина провозглашает наступление евразийской эпохи с мечтой о мире и совместном процветании. Цель этого грандиозного замысла — объединить в одном огромном плавильном котле все лучшее от западной и восточной цивилизации, представить человечеству новое видение мира. Об этом вчера, 21 июня, заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в Госдуме. Особое внимание южнокорейский лидер уделил развитию Евразии, отметив, что «это обширное пространство, место, где растет и крупнеет надежда благодаря обмену и взаимодействию больших и малых цивилизаций». «Сотрудничество с Россией является краеугольным камнем на пути к достижению мира на корейском полуострове, а также процветания Северо-Восточной Азии», — подчеркнул он и выразил надежду, что своим выступлением он сможет «в полной мере донести до вас стремление корейского народа идти вместе с Россией». ИА EADaily Читайте также: Сеул хочет лишить Пхеньян ядерного оружия при помощи Москвы
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