Мун Чжэ Ин: Новая восточная политика Путина провозглашает наступление евразийской эпохи

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Новая восточная политика президента России Владимира Путина провозглашает наступление евразийской эпохи с мечтой о мире и совместном процветании. Цель этого грандиозного замысла — объединить в одном огромном плавильном котле все лучшее от западной и восточной цивилизации, представить человечеству новое видение мира. Об этом вчера, 21 июня, заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в Госдуме.