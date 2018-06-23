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Каталония объявила о разрыве протокольных отношений с королевским двором Испании

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09:30 23.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Власти Каталонии объявили о разрыве протокольных отношений с испанским королевским двором, сообщает газета El Mundo.

Глава Женералитата (правительства) Каталонии Ким Торра заявил, что ни он, ни другие министры больше не будут присутствовать на мероприятиях, организованных короной. Кроме того, представителей королевского двора не будут приглашать на мероприятия, организованные властями региона. Господин Торра также сообщил об уходе уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании Филипп VI.

Ким Торра отметил, что Каталония не дождалась от короля извинений за то, что он «покровительствовал жестокости» на референдуме о независимости Каталонии. «Мы провозгласили независимость. Мы хотим, чтобы волю народа Каталонии уважали. Мы не подданные»,— сказал он.  Коммерсантъ

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