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Новости

Ополченцы ДНР отбили атаку украинских военных

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13:00 23.06.2018 Источник: РБК

Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения во время столкновения на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

По данным агентства, ночью группа украинских военных в количестве 15 человек предприняли попытку атаковать позиции ДНР возле Коминтерново. В результате боестолкновения ранен один ополченец ДНР.

В командовании отметили, что выдвижение украинских военных происходило под прикрытием минометного огня. РБК

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