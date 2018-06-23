Ополченцы ДНР отбили атаку украинских военных
13:00 23.06.2018 Источник: РБК
Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения во время столкновения на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.
По данным агентства, ночью группа украинских военных в количестве 15 человек предприняли попытку атаковать позиции ДНР возле Коминтерново. В результате боестолкновения ранен один ополченец ДНР.
В командовании отметили, что выдвижение украинских военных происходило под прикрытием минометного огня. РБК
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