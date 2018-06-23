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Не менее 80 человек пострадали при взрыве в столице Эфиопии

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18:00 23.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу во время митинга в поддержку нового премьера Эфиопии Абия Ахмеда, который проходил в столице страны - Адис-Абебе. Такие данные привел телеканал "Аль-Джазира", цитируя заявление канцелярии главы эфиопского кабинета министров.

"При взрыве на митинге в поддержку премьер-министра пострадали 83 человека", - отмечается в заявлении. Информации о возможных жертвах не приводится. Ранее сообщалось, что в результате атаки "погибло несколько человек".

По имеющейся информации, один из участников митинга бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился новый глава кабинета Эфиопии. Взрыв произошел спустя несколько минут после того, как Абий Ахмед завершил свое выступление перед собравшимися на площади людьми.

Премьер-министр Эфиопии не пострадал, он был уведен с трибуны в сопровождении личной охраны. По словам самого Абия Ахмеда, "атаку совершили представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии".

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