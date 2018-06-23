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В Зимбабве совершено покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву

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19:00 23.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные совершили в субботу покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Глава государства не пострадал, сообщило агентство Рейтер.

"Инцидент произошел в городе Булавайо, где президент выступал на митинге. В настоящее время глава государства находится в безопасности", - приводит агентство слова пресс- секретаря президента.

Как указывает Рейтер, на стадионе, где выступал Мнангагва, прогремел взрыв. В результате незначительные травмы получили вице-президент страны Константино Чивенга, его супруга, а также глава министерства охраны окружающей среды, водных ресурсов и климата Оппа Мучингури-Кашири, сообщил агентству источник в ближайшем окружении главы государства.

Ранее в субботу аналогичный случай произошел в столице Эфиопии Аддис-Абеба. Неизвестные совершили покушение на премьер-министра страны Абия Ахмеда.

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