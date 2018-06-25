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МИД РФ раскритиковал резолюцию ООН по выводу российских миротворцев из Приднестровья

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07:35 25.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Резолюция Генассамблеи ООН по выводу российских миротворцев из Приднестровья является «рекламно-пропагандистским ходом» Молдавии, заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что ряд политических деятелей в Кишиневе приурочили инициативу ко грядущим парламентским выборам в стране и стремятся заработать очки «на почве разжигания антироссийских настроений».

В целом же, принятый документ может подорвать наметившийся прогресс в урегулировании конфликта между Молдавией и непризнанной республикой, добавили в МИД.

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