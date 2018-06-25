Илья Яшин снимает свою кандидатуру с выборов мэра Москвы
08:48 25.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин снимается с выборов мэра Москвы. Он не смог собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Об этом сам политик написал в Фейсбуке. По его словам, он заручился поддержкой 91 парламентария, в том числе, беспартийных, коммунистов, эсеров и членов «Яблока». Однако, договориться с «единороссами» так и не удалось. Они отказались, сославшись на прямой запрет руководства партии. Яшин выразил сожаление в связи с тем, что демократическая коалиция не смогла договориться о праймериз и выдвинуть единого кандидата. Отсутствие такого дало власти возможность выбирать: «кого пропускать через фильтр, а кого блокировать», — отметил политик. Он призвал оппозицию, наконец, усвоить этот урок, «чтобы снова не наступать на те же грабли». Яшин отметил, что он продолжит работу в муниципалитете и будет приносить пользу избирателям. На выборы Яшин планировал пойти как самовыдвиженец. Для этого, по закону, необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов со всех столичных округов. С муниципальным фильтром выборы мэра теряют даже видимость реальной конкурентной борьбы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Глеб Павловский. Властям придется в скором времени отменить этот искусственный барьер, — считает Павловский.
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