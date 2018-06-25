Володин отметил рост турпотока из РФ в Азербайджан
10:20 25.06.2018 Источник: REGNUM
Турпоток из России в Азербайджан существенно увеличился, рост составил 18%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Такой, может быть, отчасти неожиданный показатель активизации наших отношений: поток российских туристов достиг 850 тыс. человек, и он существенно увеличился, в сравнении — рост на 18% предыдущими годами», — заявил Володин в интервью азербайджанскому телеканалу AZTV.
Спикер Госдумы отметил, что Азербайджан для России — стратегический партнер, что во многом определяет уровень отношений двух стран.
Российские туристы чаще выбирают Азербайджан для отдыха, чем европейские страны, например, Болгарию, Черногорию и Чехию, указал он.
«Это очень хороший показатель, в основе которого лежит отношение наших граждан. Ведь когда мы говорим о товарообороте, это деловые отношения, когда есть элемент, в том числе целесообразности, выгоды. А когда речь идет о туризме, это значит нашим гражданам нравится приезжать в Азербайджан, здесь их хорошо принимают», — подчеркнул Володин.
Он также добавил, что за 2017 год товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос более чем на 30%. ИА REGNUM
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