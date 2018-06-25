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Новости

Топилин назвал размер средней пенсии в 2019 году

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10:32 25.06.2018 Источник: НГ-Online

В интервью газете "Известия" министр труда Максим Топилин заявил, что средняя пенсия в следующем году вырастет до 15 тысяч 400 рублей. Это произойдет благодаря повышению пенсионного возраста. Однако это не приведет у дефициту рабочих мест, также сообщил он.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65.

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