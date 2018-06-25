Вынесен первый приговор по делу о подготовке взрыва в Казанском соборе
11:32 25.06.2018 Источник: Фонтанка.ру
Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор Шамилю Омаргаджиеву. Его признали виновным в обсуждении с подозреваемым в подготовке теракта в Казанском соборе Евгением Ефимовым убийства «неверных».
Об итогах заседания 25 июня сообщает пресс-служба городских судов. Омаргаджиев признан виновным по двум статьям — хранение оружия и несообщение о преступлении. Напомним, 14 декабря 2017 года его задержали оперативники ФСБ, в квартире нашли автомат Калашникова. Если раньше Омаргаджиев высказывался о том, что оружие ему подкинули, то на суде он рассказал, что автомат стал случайной находкой. Правда, осужденного подвела память — где был подобран АК, ему вспомнить не удалось.
Омаргаджиев признал вину и раскаялся в содеянном. Он отправится в колонию на 2,5 года и заплатит штраф в 50 тысяч рублей. "Фонтанка"
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