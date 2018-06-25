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Черчесов: Сегодня тот день, который должен был случиться...

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19:45 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключительный матч группового этапа с уругвайцами стал для сборной России пощечиной, теперь необходимо проанализировать игру и через нее подготовиться к плей-офф чемпионата мира. Такое мнение в эфире Первого канала высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Российская команда уступила уругвайцам со счетом 0:3 и со второго места вышла в плей-офф турнира. Соперником россиян станет первая команда группы В, матчи в которой пройдут позднее в понедельник.

"Было сложно играть вдесятером, отыгрываться - тем более, - сказал Черчесов. - Мы сделали те замены, которые и планировали, потому что ситуация требовала усилить середину поля, чтобы появилась возможность забить гол и сравнять счет. Мы хотели сыграть сегодня положительно, даже вдесятером".

"За это можно нам поставить большой плюс, минус - за старт, так начинать игры такого уровня нельзя. Сегодня тот день, который должен был случиться. С одной стороны, мы проиграли, с другой - пощечина в определенный момент и в правильное время полезна, поэтому спокойно будем ждать информацию о сопернике", - добавил тренер.

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