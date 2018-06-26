Делегация сенаторов США рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Россию

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа американских сенаторов-республиканцев, которые на этой неделе отправятся в Россию для проведения консультаций с представителями правительства РФ и парламентариями, "пытается организовать встречу" с российским лидером. Об этом заявил в понедельник журналистам один из законодателей(сенатор от штата Луизиана).

При этом он обратил внимание на то, что сенаторы хотят во время потенциальных переговоров с Путиным в том числе поднять вопрос якобы имевшего место вмешательства России в американские и европейские выборы, ситуации на Украине и в Сирии.

"Я хочу поговорить о российском вмешательстве в наши выборы, в выборы по Brexit, во [французские президентские] выборы [на которых одержал победу, в выборы [в ФРГ, на которых победу одержала, и Бог знает какие еще выборы. Я хочу поговорить об Украине, о Крыме и о Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие темы он хотел бы поднять на встрече с российским лидером, если она состоится.

Другой член делегации сенатор(от штата Алабама) выразил убежденность в том, что законодатели "проведут ряд встреч на высоком уровне" в рамках визита. По его словам, Россия "в определенных случаях может быть противником", однако это та страна, с которой американцам "следует говорить". "Посмотрим, получится ли достигнуть какого-либо взаимопонимания", - добавил Шелби, слова которого приводит газета "Хилл".

Шелби также рассказал репортерам, что в состав делегации должны войти, помимо него и Кеннеди, сенаторы(от штата Северная Дакота),(от штата Южная Дакота),(от Канзаса),(от Монтаны), а также конгрессмен(от штата Техас).

В прошлый четверг посол России в СШАзаявил, что в ближайшие дни визит в РФ совершит делегация Конгресса США, в которую войдут члены Сената и Палаты представителей. По словам дипломата, программа визита предусматривает посещение американскими законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля.