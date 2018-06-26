0
0
344
Новости

Делегация сенаторов США рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Россию

Добавить в избранное

07:00 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа американских сенаторов-республиканцев, которые на этой неделе отправятся в Россию для проведения консультаций с представителями правительства РФ и парламентариями, "пытается организовать встречу" с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник журналистам один из законодателей Джон Кеннеди (сенатор от штата Луизиана).

При этом он обратил внимание на то, что сенаторы хотят во время потенциальных переговоров с Путиным в том числе поднять вопрос якобы имевшего место вмешательства России в американские и европейские выборы, ситуации на Украине и в Сирии.

"Я хочу поговорить о российском вмешательстве в наши выборы, в выборы по Brexit, во [французские президентские] выборы [на которых одержал победу Эмманюэль] Макрон, в выборы [в ФРГ, на которых победу одержала Ангела] Меркель, и Бог знает какие еще выборы. Я хочу поговорить об Украине, о Крыме и о Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие темы он хотел бы поднять на встрече с российским лидером, если она состоится.

Другой член делегации сенатор Ричард Шелби (от штата Алабама) выразил убежденность в том, что законодатели "проведут ряд встреч на высоком уровне" в рамках визита. По его словам, Россия "в определенных случаях может быть противником", однако это та страна, с которой американцам "следует говорить". "Посмотрим, получится ли достигнуть какого-либо взаимопонимания", - добавил Шелби, слова которого приводит газета "Хилл".

Шелби также рассказал репортерам, что в состав делегации должны войти, помимо него и Кеннеди, сенаторы Джон Хувэн (от штата Северная Дакота), Джон Тун (от штата Южная Дакота), Джерри Моран (от Канзаса), Стив Дэйнес (от Монтаны), а также конгрессмен Кей Грэйнджер (от штата Техас).

В прошлый четверг посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшие дни визит в РФ совершит делегация Конгресса США, в которую войдут члены Сената и Палаты представителей. По словам дипломата, программа визита предусматривает посещение американскими законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:56 26.06.2018
В Госдуму внесен законопроект о частичном переносе статьи об экстремизме из Уголовного в административный кодекс
0
71
07:48 26.06.2018
СМИ: США заморозят помощь палестинцам, требуя прекратить финансирование семей террористов
0
152
07:36 26.06.2018
WP: НАТО может не успеть на войну с Россией из-за бюрократии и плохих дорог
0
205
07:24 26.06.2018
Правительство Якутии возглавил замполпреда президента на Дальнем Востоке
0
271
07:12 26.06.2018
Украинские военные три раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
0
264
23:10 25.06.2018
ЧМ-2018. Португалия вышла из группы и сыграет в плей-офф с командой Уругвая
0
956
22:59 25.06.2018
ЧМ-2018. В 1/8 финала Россия сыграет в "Лужниках" с Испанией
0
1035
22:20 25.06.2018
МИД РФ: Было бы интересно посмотреть на США, если кто-то захотел бы провести у них инспекцию...
0
1616
21:05 25.06.2018
Силуанов предсказал стабильность курса рубля до конца года
0
1089
20:45 25.06.2018
МИД Литвы выдвинул идею перекрыть вещание российского ТВ на Европу
0
1231

Возврат к списку